"Мировая пресса об этом несколько дней кричит - а наши СМИ и эксперты как в рот воды набрали"

"В ЕС разгорается крупный скандал вокруг Северного Потока и российского газового монополиста. Утечка информации показал, что Еврокомиссия в сговоре с Газпромом покрывала злоупотребления" , - написал депутат в Facebook .

"Мировая пресса об этом несколько дней кричит - а наши СМИ и эксперты как в рот воды набрали, хотя эта тема является стратегически важной для Украины в вопросе противодействия строительству Северного Потока-2. Понимаю, неприятно осознавать топовая европейская мегакоррупция на газовых схемах не только существует, но и процветает " , - добавил Арьев.

"Такая страусиная позиция точно не поможет отстоять украинские интересы в борьбе против коррупционного сговора Еврокомиссии, немецкого правительства и Газпрома. Убежден, эта тема должна стать одной из топовых на ближайшее будущее на всех уровнях, потому что выиграть у такого картеля - задача не из легких" , - резюмировал нардеп.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может сохранить транзит газа через Украину .

Также глава Минэнерго России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии Шефчович в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров , ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.