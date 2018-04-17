Большая часть представителей бизнеса в Украине ожидают скорого краха национальной валюты, сообщает со ссылкой на .

Так, 67,7% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий страны в первом квартале 2018 года.

Согласно опросу, среднее значение курса в следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл. В то же время, сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, до 86,3% с 88,5%.

отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,93 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 5,2% от среднего значения.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли обнародовали консенсус-прогноз курса национальной валюты к концу 2018 года, который, в зависимости от сценария, может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Как сообщалось ранее, немалую роль в том, что курс доллара пошел вверх, играет решение Нацбанка Украины о том, чтобы удерживать учетную ставку на уровне 17%. Из-за этого банки, ожидавшие роста ставки и планировавшие заработать на размещении гривны в депозитные сертификаты , переориентировали часть свободных средств на покупку валюты. Поскольку на текущей рабочей неделе ожидаются новые выплаты Госказначейства по , то все ждут дальнейшего подорожания американской валюты.

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