Они рассчитывают, что «Феникс» начнут покупать ранее выехавшие из Донецка жители, которые больше не смогут поддерживать связь с оккупированной Донецкой областью по Vodafone.

Главари террористической группировки ДНР уже не намерены действительно заниматься восстановлением работы мобильного оператора Vodafone на оккупированной территории Донецкой области, информирует svodka.net.

Об этом журналист Никита Синицин написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 1 мая в оккупированной Горловке снимают ограничение на продажу пакетов «Феникса» в два пакета на «паспорт» и увеличивают их количество до пяти.

«Скорее только таким распоряжением в самопровозглашенной ДНР окончательно дают понять, что МТС в «республике» — лишний. Скорее только его вопросы еще будут обсуждать, но восстанавливать действительно похоже никто не рассчитывает», — предполагает Синицин.

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По его мнению, главари ДНР рассчитывают, что «Феникс» начнут покупать ранее выехавшие из Донецка жители, которые больше не смогут поддерживать связь с оккупированной Донецкой областью по Vodafone.

«Многие уехавшие сдают свои квартиры, помещения и прочую недвижимость. В рекламных объявлениях указаны номера Водафона по которым не дозвонишься. Чтобы их сдать придется обзаводиться Фениксом. Расчет по-видимому на это», — цитирует журналист слова одного из жителей Горловки.

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