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Холодницкий заявил, что подал заявление в дисциплинарную комиссию прокуроров о готовности давать пояснения по сути жалоб на него
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17.04.2018 13:36
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Украины Назар Холодницкий сообщил, что не смог ознакомиться с
жалобами, поступившими на него в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке В марте стало известно, что НАБУ несколько недель
прослушивало кабинет Холодницкого Фото: The National
Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Он подчеркнул, что
сегодня посетилКДКП по собственной инициативе.Холодницкий
рассказал, что с жалобами не ознакомился, "так как члена КДКП не
было на месте". И добавил, что планирует сделать это завтра утром.В
марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько
недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В
интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2
апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что
комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на
Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало
фрагменты записей из кабинета Холодницкого.16 апреля Луценко
заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения
Холодницкого к уголовной ответственности.
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