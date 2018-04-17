Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что не смог ознакомиться с жалобами, поступившими на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В марте стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Он подчеркнул, что сегодня посетилКДКП по собственной инициативе.Холодницкий рассказал, что с жалобами не ознакомился, "так как члена КДКП не было на месте". И добавил, что планирует сделать это завтра утром.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого.16 апреля Луценко заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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