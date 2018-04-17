Португальский исполнитель Сальвадор Собрал, который в прошлом году одержал победу на песенном конкурсе Евровидение, впервые вышел на сцену после того, как в декабре прошлого года перенес сложную операцию по пересадке сердца. Видео выступления было обнародовано в Instagram.

Стоит отметить, что 28-летний певец поддержал свою сестру Луизу на ее концерте. Сальвадор и его сестра вместе исполнили победную песню Amar Pelos Dois, которую написала Луиза.

Выход артиста на сцену стал настоящим сюрпризом для зрителей.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал, который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение в 2017 году, впервые снова спел для своих фанатов после операции по пересадке сердца . Видео с исполнением певец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Ontem o palco do Salão Preto e Prata foi pequeno para o talento e a graça de Luísa e Salvador Sobral. A produção executiva do espectáculo, ficou a cargo da Power Nation. #producaoexecutiva #powernation #vibesandbeats #casinoestoril #luisasobral #salvadorsobral Публикация от Power Nation (@powernationportugal) 14 Апр 2018 в 5:27 PDT

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