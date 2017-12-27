В среду, 27 декабря, на западе Боливии примерно в 30 км от границы с Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Согласно данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 17.35 градуса южной широты и 69.22 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 132 км северо-восточнее чилийского города Такна. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное". Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в России произошло несколько землетрясений разной магнитуды. В республике Алтай произошло два землетрясения: магнитуда первого составила 4,6, а второго - 3,6. В то же время в ночь на 25 декабря подземный толчок произошел в республике Тува, за 106 км от Кызыла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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