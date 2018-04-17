Минимальная зарплата украинцев должна вырасти. Об этом после пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент

"Я считаю, как министр, что мы должны поднять минимальную заработную плату до той суммы, что заложена в Государственном бюджете на 2018 год. Основания для повышения минимальной заработной платы является, потому что настоящий прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет около 4200 грн", - сказал Рева.

Как уточнил он, после получения данных по первому кварталу 2018 года, которые появятся после 20 апреля, будет проведен анализ и принято соответствующее решение повышать минимальную заработную плату.

По словам Ревы, повышение минимальной зарплаты - давление на теневую экономику, которое позволит увеличить поступления в государственный бюджет и Пенсионный фонд.

Как сообщал вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен сейчас обсуждается в Кабинете министров.

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