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Схудла Камалія здивувала розкішною фігурою на концерті (ФОТО)
17.04.2018 13:41
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Відому співачку Камалію, учаницю "Танців з зірками", важко було назвати досі товстункою, втім, й до 90-60-90 зірка не дотягувала. Однак, схоже, що Камалія сіла на якусь диво-дієту, або ж на Великдень не зважала на смаколики, адже днями зірка продемонструвала вражаючі форми.

Відчутно пострунківша Камалія з'явилася на концерті Монсерат Кабальє у Києві у фіолетовій приталеній сукні з відкритими плечима.

"Неймовірно ніжна!", "І така худенька!", "Розкішна фігура", - пишуть фани у коментарях.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 13 Кві 2018 р. о 3:12 PDT



Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 12 Кві 2018 р. о 2:02 PDT


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