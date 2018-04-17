По мнению Рогозина, России не стоит соперничать с Маском и компанией SpaceX по средствам выведения полезных нагрузок на орбиту, так как эта сфера составляет только 4% от только рынка космических услуг.

В российской космической отрасли собираются использовать некоторые технические решения, предложенные руководителем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Об этом РБК-ТВ заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Он назвал Маска «очень талантливым инженером и блестящим пиарщиком». «Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться», — отметил чиновник. При этом он считает, что к Маску следует относиться очень серьезно, информирует svodka.net.

«Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — заявил Рогозин.

По мнению Рогозина, России не стоит соперничать с Маском и компанией SpaceX по средствам выведения полезных нагрузок на орбиту, так как эта сфера составляет только 4% от только рынка космических услуг.

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«Рынок средств выведения сейчас составляет только 4% от только рынка космических услуг. „Толкаться“ с Илоном Маском и еще Китаем на этом рынке — это „толкаться“ за эти 4%», — заявил он. По его оценке, это не те деньги, которые нужно зарабатывать.

SpaceX Илона Маска 2 апреля отправила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon, доставив грузы для миссии МКС. 6 февраля компания запустила в космос ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy, полезной нагрузкой которой был электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета с манекеном в скафандре.

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