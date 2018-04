Российские власти пытаются уничтожить Telegram с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4106; coreola.articleid = 241879; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4106] = 4106; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/eydman.html", "name": "Игорь Эйдман" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Игорь Эйдман

Российские власти пытаются уничтожить Telegram с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/eydman/rossiyskie-vlasti-pytayutsya-unichtozhit-telegram-s-osterveneniem-ludditov-gromivshih-molotkami-novye-parovye-mashiny-241879.html" }, "headline": "Российские власти пытаются уничтожить Telegram с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2418/79_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-17T14:04:51+02:00", "dateModified": "2018-04-17T14:22:29+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Путинский режим это попытка повернуть время вспять и остановить прогресс, считает российский социолог Игорь Эйдман." , "keywords": "Россия, Игорь Эйдман, Telegram" } Игорь Эйдман Российский социолог, знаток по социологии Интернета. все материалы автора → Российские власти пытаются уничтожить Telegram с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 14.04 | комментариев: Путинские луддиты (участники стихийных протестов против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии XIX века. – ).Власть воюет не столько c Telegram, сколько со временем. Путинский режим – это попытка повернуть время вспять, остановить прогресс, вернуть поздний сталинизм или времена Николая I.Российские власти пытаются уничтожить в стране Telegram с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины.Атака путинских луддитов (как и их исторических предшественников) обречена и выглядит жалко. Несмотря на все их усилия, паровой каток времени медленно, но верно катится в сторону Кремля. Источник: Игорь Эйдман / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки telegram луддитов новые паровые российские Теги: игорь эйдман