«На шахте «Покровская» в Донецкой области произошел взрыв метана. 7 шахтеров госпитализировали в больницы Краматорска и Мирнограда с ожогами и травмами различной степени тяжести.

Давайте я вам немножко расскажу об этой многострадальной шахте, которая раньше называлась «Красноармейская-Западная №1».

Открылась она в 1990 году и через нее прошли 20-25% населения нашего города. Ее называют детищем бывшей «Партии Регионов», которая наваривала миллиарды на угольных пластах, переданных в частную собственность.

Президентом шахтоуправления является экс-нардеп и Герой Украины Леонид Байсаров, который в 2014 году голосовал за «диктаторские законы 16 января» и 11 мая за создание дырявой нанюханной республики. Осенью того же года он опять пытался попасть в Раду, но его на выборах от нашего округа облапошил другой «регионал» Геллер.

Да, шахтеры получают на этом предприятии полный соцпакет с путевками в санатории, хорошие зарплаты, но риск умереть от вспышки метана или обвала лавы всегда очень велик.

Главная проблема предприятия — ох%евшее начальство, которое забивает хер на безопасность своих подчиненных. Спускаются работяги на новые участки и слышат назойливое пищание счетчика, предупреждающего о большой концетрации метана. Что им советует руководство? Правильно, забить на него хрен и обвесить его тряпками или целофаном, дабы эта сука меньше пищала. Все по стандартам техники безопасности

Некоторые «инженеры» умудряются просто разбирать на запчасти счетчики, чтобы они вообще не издавали никаких звуков при работе. Шахтеры, боясь увольнения, выполняют на опасных участках работы, после чего получают тяжелые травмы в результате взрывов. И как за это благодарит их начальство? А никак, заставляют идти в больницу и получать справку о бытовой травме.

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Ах да, вспомнил о том, как начальство заботится о своих подченных. На территории предприятия построили небольшую церковь, которая, по логике, Байсарова, должна защитить работяг от ЧП на опасных участках. Перед каждой сменой шахтеры заходят на службу и молятся, чтобы сегодня их не придавило к ебеням пластом угля весом в несколько тонн. Гребаный цинизм.

История с выборами вообще отдельный разговор. Начальство заставляло шахтеров голосовать на парламентских выборах только за Байсарова, постоянно угрожая им увольнением. Якобы они узнают, за кого они отдали свои голоса, и в этот же день подпишут заявление по собственному желанию. Это смешно звучит, но люди всегда делали высокую явку на участках, обеспечивая Героя Украины необходимым количеством голосов.

И это только пару историй об этой шахте, которые сразу же приходят на ум. А если посмотреть официальную статистку по погибшим, то волосы тут же дыбом встанут.

Беспредел на шахте будет и дальше продолжаться, пока рыговская мафия занимает руководящие должности на предприятии.

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