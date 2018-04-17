|Песков ответил на обвинения Запада в кибератаках
|17.04.2018 13:48
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления западных спецслужб, которые обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств. Об этом сообщает со ссылкой на Известия.
"Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хотя какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям", — заявил Песков.
По его словам, суть и "необоснованный характер этих обвинений"
никак не меняется.
Как сообщал в ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибератаки.