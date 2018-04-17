Президент Петр Порошенко во вторник пригласил к себе руководителей парламентских фракций.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Верховной Раде.

По его словам, встреча назначена на 14.30.

При этом, собеседнику УП не известно, какой вопрос намерен обсудить глава государства.

В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс-Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.

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