|Порошенко срочно позвал к себе лидеров фракций, ожидается заявление
|17.04.2018 13:49
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Президент Петр Порошенко во вторник пригласил к себе руководителей парламентских фракций.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Верховной Раде.
По его словам, встреча назначена на 14.30.
При этом, собеседнику УП не известно, какой вопрос намерен обсудить глава государства.
В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс-Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.
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