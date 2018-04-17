Она не только помогает отфильтровывать токсины и очищать кровь, но также способствует балансировке гормонов, и играет большую роль в переработке и распределении питательных веществ из пищи, пишет со ссылкой на .

Как же узнать, что печень нуждается в помощи, и как ее оказать? Давайте узнаем об этом далее в статье.

Существует ложное представление, что чтобы повредить печени необходимо быть чуть ли не алкоголиком, но на самом деле существуют и другие причины, которые могут вызвать ее повреждение и болезнь. Это может быть, к примеру, пошлый прием какого-либо вида медицинских препаратов и вспомогательных средств, который практикует большинство из нас.

Больная печень: на что стоит обращать внимание

Следующие симптомы указывают на наличие заболеваний печени:

Бледные, белые или желтые ногти

Появление синяков в разных местах на теле

Желтизна кожи и глаз (разлитие желчи)

Боль в животе и вздутие

Отёки ног и лодыжек

Зудящая кожа

Чёрная моча

Бледный стул, либо стул кровавого или дегтярного цвета

Хроническая усталость

Тошнота или рвота

Потеря аппетита

Если вы заметите у себя наличие одного или более указанных выше симптомов, вначале вам следует очистить печень, сменив свой рацион питания. Сосредоточьтесь на употреблении более здоровой пищи, к примеру, овощей и фруктов, прекратите кушать рафинированные продукты, и тех, которые подверглись технологической обработке; сбалансируйте свои порции.

Как очистить печень

Пейте много воды.

Сконцентрируйтесь на употреблении органических продуктов и избегайте употребления продуктов, содержащих ГМО.

Прекратите употреблять все виды рафинированных сахаров, включая белый, коричневый, свекловичный и тростниковый сахар, так же как и сок сахарного тростника, и его кристаллы.

Сбалансируйте свой рацион – увеличьте прием полезных жиров, ферментированных пищевых продуктов, нежареных орехов, проросших зерен, семян, сырых продуктов и белков растительного и животного происхождения.

Увеличьте употребление листовых овощей зеленого цвета, богатых витаминами B, C и K, а также минералами — магнием и фолатами.

Увеличьте прием серы через употребления большего количества капусты кале, брокколи, брюссельской капусты, спаржи, лука, чеснока и яиц от кур свободного выгула.

Избегайте употребления рафинированных масел и, провоцирующих возникновение воспалений. К ним принадлежат растительное, соевое, кукурузное, хлопковое, каноловое, сафлоровое и подсолнечное масла.

Замените вышеупомянутые масла более здоровой их альтернативой, такой как кокосовое и пальмовое масла, топлёное масло из молока буйволицы, масло авокадо и масло из молока коровы, которую кормят подножным кормом.

Увеличьте прием продуктов, богатых на аминокислоты, таких как капуста, свекла, петрушка, шпинат, яйца от кур свободного выгула и куриное мясо.

Ограничьте употребление фруктозы до двадцати пяти грамм в сутки.

Увеличьте прием диетической клетчатки до тридцати пяти грамм в сутки за счет потребления брюссельской капусты, капусты брокколи, артишоков, авокадо, семян чиа и льна.

При любой возможности старайтесь избегать употребления алкоголя (мы знаем, что это не совсем популярно, но вы же хотите быть здоровыми?).

Продукты, указанные ниже, должны стать неотъемлемой частью вашего рациона, так как они лучше только справляются с чисткой и восстановлением печени.

Два лучших вспомогательных средства для лечения печени

Куркума

Куркуму следует употреблять каждый день, так как она очень полезна для здоровья только организма. А благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, она помогает предотвратить разрушение печени и восстановить ее функцию. Обратите внимание, что куркумин (вещество, которое содержится в куркуме) более эффективно впитывается в сочетании с черным перцем.

Расторопша пятнистая

Расторопша пятнистая – еще один важный продукт, который прекрасно справляется с защитой печени. В нем содержится силимарин — мощное противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное и противофиброзное вещество, которое защищает печень от разрушений, вызванных действием алкоголя, медикаментов, токсинов и вирусов.

Действительно, очень важно быть во всеоружии, чтобы вовремя распознать имеющиеся неполадки в работе печени или вовсе не допустить их возникновение. Но если вы все же заметили, что что-то пошло не так, советуем обратиться к врачу. Взятие функциональной пробы печени может стать первым шажком на пути ее оздоровления.

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