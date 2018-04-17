Хакеры, поддерживаемые правительством России, взламывают роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, заявили 16 апреля в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и департаменте внутренней безопасности США.

Спецпредставитель президента РФ по информбезопасности и посол по особым поручениям Андрей Крутских на конференции в Германии заявил, что Россия «не простит ни одного киберудара», об этом сообщает «Голос Америки», информирует svodka.net.

«На что мы рассчитываем? Мы все хотим умереть? Мы что, не хотим сегодня вечером выпить во время приема здесь, в Гармише? Поэтому я хочу воспользоваться моментом и заверить всех – Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара. Поэтому, если вы хотите, ваша маленькая моська в Европе, полаять на российского киберслона – мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждый выпад», – заявил Крутских.

Как отмечает «Голос Америки», на конференции не было представителей европейских правительств. Большинство участников – представители российских и западных компаний, образовательных и аналитических учреждений.

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Хакеры, поддерживаемые правительством России, взламывают роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, заявили 16 апреля в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и департаменте внутренней безопасности США.

До этого о причастности Кремля к хакерским атакам заявляли во Франции, Германии, Украине и ряде других стран. Президент РФ Владимир Путин отвергал обвинения, но говорил, что у киберпреступников могут быть патриотические мотивы.

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