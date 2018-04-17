|
Бойко: Если будут введены миротворцы, это станет реальным механизмом прекращения войны и возвращения территорий и людей
|
17.04.2018 13:53
|
Оппозиционный блок выступает за введение миротворцев на линию
разграничения на Донбассе с момента подписания Минских соглашений,
заявил сопредседатель фракции этой политсилы в парламенте Юрий
Бойко. Юрий Бойко: Мы поддерживаем любую инициативу, которая
позволит прекратить войну Фото: opposition.org.ua Политик отметил,
что его часть с момента подписания Минских
соглашений выступает за введение миссии на линию
разграничения "Мы с первого дня выступили за то, чтобы
миротворцы были введены на линию разграничения, чтобы прекратилась
стрельба. А вообще мы поддерживаем любую инициативу, которая
позволит прекратить войну, а также вернуть территорию и людей в
государство", – заявил Бойко.Он считает, что для прекращения
конфликта власть в Украине не делает ничего. "Нет никаких
реальных шагов для того, чтобы решить ключевые проблемы, стоящие
перед государством – примирение, завершение войны,
восстановление экономики и создание новых рабочих мест, –
сказал нардеп. – Если будут введены миротворцы, если будет
принят закон об амнистии, предоставлен особый статус временно
неподконтрольным территориям на три-пять лет для восстановления
инфраструктуры, если будут проведены выборы и восстановлены
границы – это будет реальным механизмом прекращения войны и
возвращения территорий и людей", – отметил сопредседатель
фракции Оппозиционного блока.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Представители Украины, России, США, Германии и
Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на
Донбассе с сентября 2017 года.Украинская сторона выступает за
то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную
территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской
границы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира