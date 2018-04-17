Оппозиционный блок выступает за введение миротворцев на линию разграничения на Донбассе с момента подписания Минских соглашений, заявил сопредседатель фракции этой политсилы в парламенте Юрий Бойко. Юрий Бойко: Мы поддерживаем любую инициативу, которая позволит прекратить войну Фото: opposition.org.ua Политик отметил, что его часть с момента подписания Минских соглашений выступает за введение миссии на линию разграничения "Мы с первого дня выступили за то, чтобы миротворцы были введены на линию разграничения, чтобы прекратилась стрельба. А вообще мы поддерживаем любую инициативу, которая позволит прекратить войну, а также вернуть территорию и людей в государство", – заявил Бойко.Он считает, что для прекращения конфликта власть в Украине не делает ничего. "Нет никаких реальных шагов для того, чтобы решить ключевые проблемы, стоящие перед государством – примирение, завершение войны, восстановление экономики и создание новых рабочих мест, – сказал нардеп. – Если будут введены миротворцы, если будет принят закон об амнистии, предоставлен особый статус временно неподконтрольным территориям на три-пять лет для восстановления инфраструктуры, если будут проведены выборы и восстановлены границы – это будет реальным механизмом прекращения войны и возвращения территорий и людей", – отметил сопредседатель фракции Оппозиционного блока.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года.Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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