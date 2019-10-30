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Израиль принял решение о закрытии дипмиссии в Украине
30.10.2019 10:27
Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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