Обмен пленными обычно становится возможным при определенном доверии одной стороны к другой. Со своей стороны Православная Церковь, выступая посредником в переговорах об освобождении людей, максимально дистанцируется от любых политических факторов этого процесса.

Об этом сказал в комментарии "УНИАН-Религии" глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиерей Климент (Вечеря).

"Наши слова в этих переговорах - это призыв к милосердию. Обмен пленными обычно становится возможным при определенном доверии одной стороны к другой. Между политиками этого доверия нет.

Поэтому Православная Церковь, выступая посредником в переговорах об освобождении, максимально дистанцируется от любых политических факторов этого процесса", - отметил господин Климент.

Архиепископ Климент напомнил историю освобождений украинских военнопленных, в которых принимала участие УПЦ.

"В прошлом году мы освободили из плена защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия. В 2015-м удалось вернуть домой двух пленных. А сейчас у нас есть шанс вернуть из плена на родину 74 украинских воина. Молимся за то, чтобы все задуманное свершилось и ребята смогли встретить Рождественские праздники дома, благодаря Бога за это освобождение", - отметил господин Климент.

Он добавил, что мероприятия по освобождению - это всегда большое напряжение для обеих сторон участников переговоров.

"Мы полагаемся на волю Божью. Ожидается, что обмен состоится 27 декабря по формуле "74 на 306". Каждая судьба - это особые обстоятельства, но каждая душа значима в глазах Божьих. Все эти люди понесли большие психологические и, вероятно, физические травмы.

Они могут вернуться в шоковом состоянии и нуждаются в скорейшей реабилитации в нормальных условиях жизни. Сам обмен - это всегда очень большая психологическая нагрузка, все переживают. Любой неосторожный шаг может свести на нет усилия многих людей.

Кроме нас, представителей духовенства, в прошлом году везде присутствовали военные. Но священники смогли пройти в так называемую "серую зону", чтобы забрать "киборга" и сопроводить его на подконтрольную Украине территорию.

Надеемся и молимся, что в этот раз все пройдет, как надо. И что все ныне пленные доберутся к своим домам и в семейном кругу встретят новорожденного Христа", - пожелал архиерей Климент.

Владыка также напомнил о том, что жены и матери украинских военнопленных все эти годы часто посещали Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Предстоятель УПЦ, услышав их просьбу, сделал все возможное, чтобы начать процесс освобождения путем переговоров и попросил об этом также Патриарха Кирилла.

Как сообщалось, 24 декабря Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий сообщил, что на переговорах с участием Патриарха Кирилла, представителей Украины и представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", было принято решение об обмене военнопленными. По сообщению пресс-службы Патриарха Кирилла, была достигнута договоренность об обмене по формуле "306 на 74". Место и время обмена сейчас не известно, обе стороны получат информацию об этом утром 27 декабря.

Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал всех верующих молиться за то, чтобы украинские военнопленные смогли встретить Рождественские праздники дома.

Как сообщалось, Церковь призвала молиться, чтобы сегодня состоялся обмен пленными.

"Мы все напряженно ждем результатов обмена, молимся об успехе этого дела и призываем к молитвам каждого украинца. Кажется, что добрые намерения обеих сторон участников переговоров, завершатся гуманным, христианским решением этого вопроса.

Сейчас мы делаем для этого все, что от нас зависит", - заявил глава военного отдела УПЦ господин Августин, выразив надежду на осуществление обмена 27 декабря, как было договорено накануне.



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