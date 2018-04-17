В США популярная фитнес-блогера Чесс Кинг провела опыт, сделав себя "идеальной" в Instagram. Вместе с группой профессиональных фото- видеоклипов она все время меняла свою внешность в соответствии с советами подписчиков.

Известно, что некоммерческая организация Cybersmile борется с кибербуллингу и образами онлайн. На днях активисты запустили кампанию #trollingisugly, и в ее рамках воплотили проект по фитнес-блогера Кинг, в которой более чем 330 тыс. подписчиков.

Сообщается, что девушка решила изменить свою внешность, чтобы понравиться всем читателям без исключения. Сначала она опубликовала в Instagram Stories сюжет, где появилась перед камерой в нижнем белье. В комментариях девушку сразу же раскритиковали за толстые ноги.

Кинг сразу "исправила" этот недостаток с помощью профессионалов в фото и видео. Однако после новых публикаций жертвами критики подписчиков стали ее нос, руки, талия, брови, глаза, губы и волосы. Блогера продолжила исправлять все, на что указывали читатели.

После виртуальной победы над всем, что не нравилось критикам, девочка превратилась в довольно страшный идеал.

Уточняется, что целью эксперимента была борьба с ненавистью в сети и поддержание ее жертв.

"Если мы будем изменять свое тело ради каждого тролля, слушать любого киберагрессора, то мы станем настоящими монстрами. Неважно, 23 в тебя подписчики или три миллиона, НИКТО не должен сталкиваться с травлей в сети", - написала Кинг под видео с результатом.

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