Генеральная прокуратура Украины подала в Печерский районный суд Киева новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику. Об этом сообщил его адвокат Игорь Коржук.

"Насколько мне известно, 24 апреля в 9:00 (назначено заседание по избранию меры пресечения - ред.)", - сказал он.



Адвокат рассказал, что о содержании ходатайства ГПУ ему ничего не известно, поскольку он его еще не видел.

"Мне еще не известно (какую меру пресечения просит выбрать ГПУ для Бубенчика - ред.), я не знакомился с этим ходатайством. Но, я думаю, они не будут просить (меру пресечения - ред.) под стражу", - уточнил защитник.



Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли защита подавать в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности Бубенчика на основании закона "Об амнистии" Игорь Коржук сказал: "Сейчас мы такого не сделали, такие меры не совершали. Не известна еще общая позиция по этому поводу".



Как сообщал активисту Майдана Ивану Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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