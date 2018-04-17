Генеральная прокуратура Украины подала в Печерский районный суд
Киева новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту
Майдана Ивану Бубенчику. Об этом сообщил его адвокат Игорь
Коржук.
"Насколько мне известно, 24 апреля в 9:00 (назначено заседание
по избранию меры пресечения - ред.)", - сказал он.
Адвокат рассказал, что о содержании ходатайства ГПУ ему ничего не
известно, поскольку он его еще не видел.
"Мне еще не известно (какую меру пресечения просит выбрать ГПУ
для Бубенчика - ред.), я не знакомился с этим ходатайством. Но, я
думаю, они не будут просить (меру пресечения - ред.) под стражу", -
уточнил защитник.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли защита подавать в суд
ходатайство об освобождении от уголовной ответственности Бубенчика
на основании закона "Об амнистии" Игорь Коржук сказал: "Сейчас мы
такого не сделали, такие меры не совершали. Не известна еще общая
позиция по этому поводу".
Как сообщал активисту Майдана Ивану Бубенчику изменили подозрение.
В частности, ему инкриминируют совершение преступлений,
предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, члена общественного формирования по
охране общественного порядка и государственной границы или
военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с
оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального
прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство
об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
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