В Сирии еще раз произошел переход красной линии по поводу применения химического оружия, которую поставили и США, и Франция, и Запад вообще. В данном случае это оружие — некий критерий, ключевая точка. А, в принципе, Запад не устраивает сама политика России, и не только в Сирии. Очень многие эксперты сходятся на том, что удержание режима Башара Асада при власти не является главной целью российской политики. Основная цель — показать, что Россия «ого-го какая», что все перед ней дрожат, все ей готовы уступать во всем по первому же ее требованию.

В данном случае, если бы России удалось заставить Дональда Трампа пойти на какие-то уступки или отказаться от нанесения удара, то это было бы явной победой.

Но что такое Россия и что такое Америка? Это разные весовые категории. Они могут тягаться разве что по (размеру) территории, и не более того. По ВВП разница в десятки раз, по военному бюджету — тоже, по военной мощи – там просто несопоставимые вещи. И только ядерное оружие является единственным козырем в рукаве у Путина. И развитие всей этой ситуации привело к тому, что две стороны подошли к какой-то критической границе, за которой идет Третья мировая война.

Это довольно серьезная ситуация, повторение Карибского кризиса, и от обеих сторон требуются большая выдержка и осторожность. Понятно, что Штаты не будут сдавать назад, иначе они бы показали на весь мир, что являются слабаками. И следовательно все ждут ответного хода от России — пойдет она на попятную или будет ответка. Ведь [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов говорил (еще до ракетного удара по Сирии, — «Апостроф»), что «мы будем сбивать не только ракеты, но и ударим по пусковым установкам». А это безответственное заявление с российской стороны, потому что у нее тоже есть пусковые установки, откуда будут выпускаться эти ракеты. Они в минуту будут уничтожены. А дальше — только ядерные силы (в итоге Россия не ответила ничем, кроме грозных заявлений и фейков об ударе в Сирии на своем ТВ).

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Если же Россия проиграет ситуацию в Сирии, это будет ее поражение от западной коалиции. И после этого уже начнется наступление по всем линиям: экономической, финансовой, информационной и так далее. Россию начнут давить, чтобы она в конечном итоге пришла в те границы, из которых вышла. И тут может быть две ситуации: или Россия пойдет на компромисс по Донбассу и Крыму, или Путин обозлится еще больше и устроит последний пшик. То есть начнет какое-то наступление.

Начать наступление силами тех двух корпусов (так называемых «армейских корпусов ДНР-ЛНР», — «Апостроф»), которые есть на Донбассе? Это особого эффекта не даст. Украина уже имеет Вооруженные силы, превосходящие по потенциалу силы (боевиков), которые размещены на Донбассе. Если же открыто задействовать артиллерию, ракетные войска и авиацию регулярных войск – это уже открытое участие в конфликте, которое приведет к тому, что Россию просто признают стороной конфликта, вследствие чего она лишится права вето в Совете безопасности ООН. На это Путин вряд ли пойдет, если он умеет просчитывать шаги наперед. Потому что после этого у него уже никто не будет спрашивать: «А нужны ли там миротворческие силы?», «Какой состав этих миротворческих сил?» Страна, участвующая в конфликте, не принимает участия в голосовании по таким вопросам.

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