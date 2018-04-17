|Новости мира: Китай сделал новое резкое заявление в адрес США
|17.04.2018 14:00
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Стремление Трампа сократить торговый недостаток США с Китаем привели к торговой войне государств
Эскалация экономического противостояния между Китаем и США приведет к победе Поднебесной, информирует svodka.net.
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Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, если США продолжат идти против течения и вести себя легкомысленно, Китай продемонстрирует свои силы и одержит победу в оборонительной битве за многостороннюю и свободную торговлю.
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«Это не только ради обеспечения законных прав и интересов Китая, это также будет ради защиты глобальной многосторонней торговой системы и порядка», — сказал дипломат.
При этом Хуа Чуньин также отметила тесную торговую связь двух крупнейших экономик мира и призвала США к взаимодействию на основе уважения, равноправия и к взаимовыгодному сотрудничеству.
Как сообщали новости мира ранее, в конце марта текущего года президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении пошлин на товары китайского производства на общую сумму около $60 млрд, объяснив этот шаг стремлением сократить торговый недостаток США с Китаем, который по разным данным составляет от $375 млрд до $504 млрд.
Ответным шагом в начале апреля Государственный совет Китая одобрил введение 25%-ной пошлины на 106 наименований американских товаров. Вступление в силу данной меры китайская сторона приурочила к вступлению в силу американских пошлин.
Следующим шагом американского президента стали угрозы с его стороны увеличить пошлины на товары из Китая, повысив их общую сумму до $100 млрд.