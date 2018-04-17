В штате Теннесси (США) готовится отметить вторую годовщину свадьбы довольно необычная пара, пишет Daily Mail .

Пара Амельды Эррел и Гэри Хардвика необычна тем, что супруги имеют ошеломительную разницу в возрасте - 53 года. Так, Амельде сейчас 72 года, а ее мужу - только 19.

По словам пары, они полюбили друг друга с первого взгляда. Уже спустя две недели после знакомства Гэри сделал возлюбленной предложение, а еще через шесть дней они поженились. При этом на момент свадьбы парню было только 17 лет.

"Первое, что привлекло меня в Амельде, были ее прекрасные, потрясающие голубые глаза. И ее характер… Она всегда такая веселая, мы отлично подходим друг другу", - рассказал Гэри.

Он также отметил, что его всегда тянуло к женщинам постарше. Например, до Амельды парень встречался с 77-летней дамой.

Стоит отметить, что мало кто верил в правдивость этого романа. А сын Эррел до сих пор с нею не разговаривает. Однако внуки Амельды, которых у нее шесть, приняли "дедушку" в семью - они просто увидели, насколько счастлива их бабушка.

Как сообщал svodka.net, в понедельник, 15 января, в Калифорнии супружеская пара заковала своих же детей в цепи в темной комнате и не смогли объяснить причину своих действий сотрудникам правоохранительных органов.

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