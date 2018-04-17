Специалистам предстоит очистить в британском Солсбери девять объектов, три из них – в центре города, рассказали в департаменте по окружающей среде правительства Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ожидается, что процесс очистки займет несколько месяцев Фото: ЕРА Специалисты определили, что обработать предстоит девять объектов, три из них – в центре города.Сегодня открыли доступ на ту часть местного кладбища, где похоронена жена Скрипаля. Выяснилось, что она не загрязнена.Остальные участки потенциального загрязнения пока закрыты для жителей. В департаменте добавили, что медики оценили уровень угрозы для общественности как низкий.В ведомстве ожидают, что на очистку всех объектов уйдет несколько месяцев. Работу будут вести сотрудники департамента в сотрудничестве с Лабораторией оборонной науки и техники в Порт-Дауне, департаментом здравоохранения, министерствами внутренних дел и обороны.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.В МИД России заявляли, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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