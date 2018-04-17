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Отравление Скрипаля. В Солсбери начали операцию по очистке мест потенциального загрязнения
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17.04.2018 14:02
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Специалистам предстоит очистить в британском Солсбери девять
объектов, три из них – в центре города, рассказали в департаменте
по окружающей среде правительства Великобритании. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Ожидается, что процесс
очистки займет несколько месяцев Фото: ЕРА Специалисты определили,
что обработать предстоит девять объектов, три из них – в
центре города.Сегодня открыли доступ на ту часть местного кладбища,
где похоронена жена Скрипаля. Выяснилось, что она не
загрязнена.Остальные участки потенциального загрязнения пока
закрыты для жителей. В департаменте добавили, что медики оценили
уровень угрозы для общественности как низкий.В ведомстве ожидают,
что на очистку всех объектов уйдет несколько месяцев. Работу будут
вести сотрудники департамента в сотрудничестве с Лабораторией
оборонной науки и техники в Порт-Дауне, департаментом
здравоохранения, министерствами внутренних дел и обороны.66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что
во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.В МИД России заявляли, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. Президент РФ Владимир Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.
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