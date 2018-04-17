В соцсетях опубликовали фото колбасных изделий с ценниками. По словам пользователей, цены актуальны по состоянию на апрель 2018 года. Вареная колбаса в Луганске стоит 160-270 руб. за кг (67-113 грн), варенка «Детская» 377 руб. (158 грн), сырокопченая колбаса 640-830 руб. (269-349 грн) за кило, цены на отдельные виды достигают 914 руб. (384 грн), сообщают пользователи соцсетей.

На ценниках указаны производители в основном ЛНР и на некоторых страна-производитель — Украина. Сервелат ореховый украинского производства стоит 358 руб. (150 грн), колбаса «Крымская» — 468 руб.

Ценники сфотографированы в супермаркете SPAR и в магазине Медгородка. Местные утверждают, что цены примерно одинаковые в разных магазинах.

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