В приемный покой Криворожской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи обратились 20 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов.

"В результате ДТП 4 человека остаются в крайне тяжелом состоянии, 5 – в тяжелом и 6 – в состоянии средней тяжести. В общем 20 человек обратились в приемный покой больницы скорой медицинской помощи. Все госпитализированые в результате ДТП живы", – отметил Степанов.

Напомним, утром 5 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, между них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщал, что 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира