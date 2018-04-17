Санкции против российского госдолга, отключение России от системы SWIFT, а также запреты в отношении публичных госбанков – это те сценарии, которые в Кремле и правительстве рассматривают как возможные действия со стороны США. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к Кремлю. Ранее 6 апреля США ввели санкции против семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

В отношении российского госдолга в Кремле рассматривают два сценария: инвестировать в ОФЗ запретят только американским инвесторам либо запрет будет экстерриториальным.

При втором, более жестком, сценарии могут использоваться вторичные санкции, поскольку напрямую правительство США не может диктовать условия лицам, не входящим в американскую юрисдикцию.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин выступал против таких санкций. На 1 марта доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла рекордные 34,2% – около $41 млрд. Еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина.

Санкциям против госдолга Россия может противопоставить создание специального банка для его покупки, а также «закрытие» имен покупателей.

Подобные меры уже были приняты при обслуживании гособоронзаказа.

Также еще в январе обсуждалась мера по «привлечению денег населения» через продажу ОФЗ, чтобы сделать механизм более доступным. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 г. до 100 млрд руб.

Возможность отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT федеральные чиновники также не исключают, но приравнивают эту меру к объявлению войны.

До сих пор в истории было лишь два отключения государств от системы SWIFT: в 2012 г. эта мера была введена против Ирана и в 2017 г. – против банков Северной Кореи.

В обоих случаях против стран действовали санкции ООН.

SWIFT базируется в Бельгии и американскому законодательству не подчиняется.

В случае с Ираном SWIFT исполняла решение ЕС.

Если подобная мера будет введена против России, это может привести к обрушению ее банковской системы и остановке внешних расчетов, в том числе при поставках газа, говорит федеральный чиновник.

Издание отмечает, что на этот случай Москва рассматривает возможности проведения расчетов через посредников – бридж-компании. Близкий к Кремлю собеседник издания опасается ужесточения санкций против госбанков – Сбербанка и ВТБ.

Запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals) делает практически невозможными международные операции.

До сих пор в список входили непубличные российские банки, самым крупным из которых был АБ «Россия». Пример с обрушением акций UC Rusal показывает, как реагирует рынок на санкции США против публичных организаций – инвесторы распродают бумаги, зарубежные контрагенты сокращают операции.

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