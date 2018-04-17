С журналисткой, которая вела репортаж с чемпионата по мотокроссу в Польше, произошел курьезный случай

Об этом сообщает со ссылкой на "КриминалюТВ", передает .

Во время гонки журналистка решила взять комментарий у одного из участников соревнований. После того, как беседа была закончена, гонщик резко взял старт, в результате чего из-под заднего колеса его мотоцикла на журналистку полетели куски грязи. Трансляция велась в прямом эфире, так что свидетелями этого инцидента стали тысячи зрителей.















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