|В Польше спортсмен устроил красавице-журналистке "грязный душ" просто в прямом эфире (видео)
|17.04.2018 14:07
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С журналисткой, которая вела репортаж с чемпионата по мотокроссу в Польше, произошел курьезный случай
Об этом сообщает со ссылкой на "КриминалюТВ", передает .
Во время гонки журналистка решила взять комментарий у одного из участников соревнований. После того, как беседа была закончена, гонщик резко взял старт, в результате чего из-под заднего колеса его мотоцикла на журналистку полетели куски грязи. Трансляция велась в прямом эфире, так что свидетелями этого инцидента стали тысячи зрителей.
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