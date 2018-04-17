Вы зашли в магазин и уже спустя несколько минут услышали звон бьющегося стекла – ваш ребенок разбил бутылку импортного вина, стоимостью в половину вашей зарплаты.

Администрация магазина тут же требует оплатить товар. Как поступать в таком случае и обязаны ли вы платить за разбитый ребенком товар, узнавал , передает

ДО 14 ЛЕТ ответственность за действия ребенка несут родители, соответственно любой вред или убыток, нанесенный ребенком, должен возмещаться родителями.

Если во время инцидента ребенок находился под наблюдением родителей, то именно они ответственны за нанесенные убытки, при условии, что власть сможет доказать вину ребенка. В противном случае, вы имеете право отказаться платить за разбитый товар. При этом, не будет иметь значения, находился ли ребенок в этот момент под вашим присмотром или бегал по залу магазина самостоятельно.

Администрация не имеет права препятствовать вашему выходу из магазина. Все, что они могут сделать, это зафиксировать факт повреждения имущества. Для этого необходимо составить акт, взять показания свидетелей и записи видеокамер (если таковые имеются), а после обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба. Только после установления вины в суде с вас могут потребовать возмещение вреда. На месте вы платить не обязаны.

Если же ребенок разбил товар в магазине во время школьной перемены или экскурсии, то ответственность за причиненный вред несет власть школы или сопровождающий учитель (в случае с экскурсией). Однако, как и в первом случае, вину ребенка нужно доказать в судебном порядке.

ДЕТИ СТАРШЕ 14 ЛЕТ должны самостоятельно нести ответственность за причиненный убыток. Если у ребенка нет собственных доходов, к компенсации могут привлечь родителей или опекунов, но только в случае, если вина будет доказана в суде.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА МЕСТЕ? Если случай произошел непреднамеренно, сообщите об этом охраннику или продавцу, при этом твердо обозначьте, что платить за разбитый товар вы не будете. Обратите внимания, как был размещен товар. Возможной причиной порчи товара могла стать не шалость ребенка, а слишком узкие или загроможденные проходы магазина.

Если власть препятствует вашему выходу из магазина, потребуйте зафиксировать факт повреждения товара и опишите в составленном документе ситуацию, со своей стороны. Возможно, в магазине найдутся свидетели, которые смогут подтвердить то, что товар был размещен ненадежно. Если дело дойдет до суда, то показания свидетелей будут полезны. После этого, согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», вы смело можете покидать магазин. Если вас пытаются поймать, то вы имеете право обратиться в полицию.

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