Со вчерашнего дня Роскомнадзор пытается заблокировать работу мессенджера Telegram.

Блокировка Telegram началась утром 16 апреля — тогда Роскомнадзор разослал провайдерам письма с требованиями заблокировать мессенджер. Официально сервис был недоступен в России только несколько часов — уже днем стали появляться сообщения, что работа Telegram возобновилась без применения VPN или прокси, а в ночь на 17 апреля приложение Telegram автоматически обновилось и стало доступно для всех пользователей. При этом с веб-версией все пока сложнее — она открывается только при помощи VPN, информирует svodka.net.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы и прокси, которые не блокируют доступ к Telegram на территории России. При этом ведомство угрожает сервисам статьей «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности». Многие владельцы прокси также заявили о давлении со стороны ведомства и попытках блокировки.

На момент написания материала ведомство заблокировало около 5,6 млн ip-адресов, из которых Telegram пользуется не более 5%. Роскомнадзор блокирует целые подсети, которые принадлежат Amazon, Google и другим провайдерам сети. «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — сказал глава ведомства Александр Жаров.

Сбои в работе коснулись множество компаний. Точно известно, что в работе Viber произошел сбой, в пабликах «Одноклассников» пропали все записи, ученики языковой школы Skyeng столкнулись с невозможностью проводить уроки, также в России недоступен сервис Spotify.

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При это блокировка Telegram абсолютно не сказалась на размере аудитории из России, а число просмотров в каналах выросло в среднем на 17%. «Ожидалось, что количество просмотров сильно просядет, так как люди потеряют доступ к мессенджеру и не смогут читать контент, но этого не произошло. В Telegram в „такие дни“ значительно увеличивается количество репостов между каналами. Владельцы каналов делятся публикациями, особенно касающимися темы блокировки, происходит большой обмен аудиторией между каналами», — рассказал хозяин TGStat.ru Юрий Кижикин.

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