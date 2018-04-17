Российским военным, которые находятся в Приднестровье, Украина предоставит «коридор» для выхода.

Об этом заявил специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский во время круглого стола во вторник, 17 апреля сообщает Укринформ.

Он отметил, что принципиальное согласие на это Украина дала еще в 1999 году.

«Одним из решений Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года было выведение российских войск из Приднестровья. И тогда уже Украина дала согласие на использование своей железной дороги и воздушного пространства для выведения российских войск. Так что этот вопрос был отработан… Наша позиция является неизменной, территорию мы предоставим. Мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывоз российских войск и боеприпасов из территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать, по крайней мере выразит готовность», – отметил Крижановский.

Вместе с тем, он констатировал, что Россия на сегодняшний день не готова это сделать, и напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не будет выводить войска из Приднестровья, поскольку это может дестабилизировать ситуацию вокруг конфликта, а российские политики в Думе ссылались на нестабильную ситуацию в Украине, которая не способствует вывозу боеприпасов через ее территорию.

Крижановский проинформировал, что сегодня готовится виденье молдавской стороны статуса Приднестровского региона в рамках Республики Молдова. Он выразил надежду, что подготовка этого документа будет завершена до конца года и он будет рассмотрен приднестровской стороной.

«В конце этого года мы можем надеяться, что будут подготовлены определенные предложения и они будут переданы руководству так называемого Приднестровья. Я говорил с так называемым президентом Приднестровья Красносельским, он готов, как только получит, рассмотреть документ. Это уже прогресс, поскольку ранее даже не говорилось о том, что они готовы рассматривать какой-либо статус в рамках Молдовы. Этот жест говорит об определенных положительных сдвигах в переговорном процессе. То есть можно ожидать, что какие-то сдвиги в конце года уже могут быть», – сказал дипломат.

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