Сын водителя иномарки, которая стала участницей страшного ДТП в Кривом Роге рассказал подробности трагедии. По его словам, он, в момент аварии, находился на пассажирском сидении, говорится в сообществе "Типичный Кривой Рог".

Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал. Молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут. По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев.

Сын водителя иномарки сообщил, что с места происшествия отца госпитализировали в "тысячку" (городская больница - ред.) из-за травмы после удара об руль. Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.



В то же время в сообществе говорится о том, что 68-летний водитель был онкобольным. На данный момент рядом с его палатой дежурят полицейские, которые не допускают внутрь ни журналистов, ни родственников погибших.

По последней информации, в результате ДТП погибли 8 человек, 15 пострадавших находятся в больнице, между них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии. К месту трагедии местные жители уже начали нести цветы.

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