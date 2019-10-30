Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа.

Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ от штата Массачусетс), что является председателем процедурного комитета, передает

Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования. Их цель — выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки.

Нынешний американский руководитель представляет Республиканскую партию.

В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена ​​в четверг.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого послужили утверждения о предоставлении Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если “они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях или неуместных поступках”.

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинения имеет Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактический обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава, который сейчас контролируется Демократической партией. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, при нынешней расстановке сил законодатели от Демократической партии США, скорее только, смогут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, который на сегодня контролируется республиканцами, где процедура переходит в судебный процесс. Палата представителей на нем действительно выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента действительно сводится к нулю. С начала нынешнего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

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