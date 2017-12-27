|Луценко готовится ударить по Курченко и Саакашвили экспертизой сразу после ёлок
|27.12.2017 09:20
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Записи телефонных разговоров по делу лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили добыты законным путем. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1".
Он признал, что аудиозаписи, которые транслировались в Верховной Раде, "были нарезкой некоторых эпизодов".
"Но, например, разговор Саакашвили и Курченко – целый. Он записан с одного устройства. Разговоры правой руки Курченко и правой руки Саакашвили записаны с другого устройства", – рассказал Луценко.
Он отметил, что сейчас проводится техническая государственная экспертиза целостности записей. После этого будет произведена фоноскопическая экспертиза о принадлежности голосов. Прокурор заверил, что к оценке готовы допустить западных специалистов.
"Думаю, что в течение месяца, вероятно полутора, мы получим первый результат. В отношении фоноскопической экспертизы, это, как правило, занимает несколько большее время", – сообщил Луценко.
По его словам, у следствия также "есть показания двух лиц, которые привезли сотни тысяч долларов, а потом и евро, и передали правой руке Саакашвили Севериону Дангадзе".
"И это зафиксировано как на аудио, так и переписаны все номера купюр, часть из которых были изъяты во время ареста Дангадзе на трассе между Киевом и российской границей", – подчеркнул генпрокурор.
5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие это.
Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.
6 декабря помощника лидера "Руху нових сил" Дангадзе арестовали на 60 суток.
Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.
11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.
22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.