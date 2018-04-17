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Порошенко готовит указ о создании единой церкви
17.04.2018 14:21
Порошенко готовит приказ о создании единой церкви

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви.

По словам источников в Администрации президента, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем, передает ««.

В сентябре 2017 года Порошенко написал письмо Варфоломею с просьбой предоставить Украине право на создание Автокефальной церкви.

Во время своего ежегодного послания к Верховной Раде он подчеркнул, что признание украинской автокефалии не будет означать появления «государственной церкви» или же запрета других церквей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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