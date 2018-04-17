Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о глобальной кампании неких российских хакеров, которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием.

Кремль не считает нужным реагировать на очередные обвинения в адрес якобы готовящих атаки хакеров из России со стороны США и Великобритании, поскольку эти заявления не подкреплены хотя какими-то доказательствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, на чем основываются очередные обвинения», — сказал он «Как правило, они с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хотя какой-либо аргументации», — пояснил Песков. «Соответственным образом мы и относимся к таким заявлениям», — добавил пресс-секретарь, информирует svodka.net.

Песков повторил, что «по-прежнему никто не утруждает себя — ни коллеги из США, ни из Великобритании — поиском хотя какой-то, пусть даже слабой аргументации». «Суть и неосновательный характер обвинений не меняется», — отметил он. «С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения полностью девальвировались», — заявил пресс-секретарь.

Как в понедельник информировала вещательная корпорация Би-би-си, Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о глобальной кампании неких российских хакеров, которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием.

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