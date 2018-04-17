Верховная Рада поддержала в первом чтении документ, согласно которому в Украине введут четыре класса радиоактивных отходов. За законопроект проголосовали 229 нардепов Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com За соответствующее решение проголосовали 229 нардепов.Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает введение четырех классов радиоактивных отходов: очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Их предлагается помещать в умышленно предназначенные хранилища соответствующего типа – поверхностные, приповерхностные, хранилища для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологические хранилища.В настоящее время законы Украины предполагают разделение радиоактивных отходов только на две категории – те, которые нужно контролировать до 300 лет, а также долгоживущие, которые должны быть под контролем государства более 300 лет.Эксперты Европейского союза подсчитали, что для захоронения всех радиоактивных отходов Украины при таком делении нужно примерно 750 млрд грн, что является слишком большой суммой, утверждается в записке.Летом 2017 года Рада приняла законопроект о финансировании обращения с радиоактивными отходами.17 июня 2017 года Верховная Рада поддержала проект закона о ратификации имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по поддержке в перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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