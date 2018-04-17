Годовой доход в сумме более 1 млн грн уже задекларировали 1309
человек, что на 393 человека больше, чем в прошлом году. Об этом
сообщает пресс-службу ГФС, передает
"По оперативным данным (по состоянию на 11.04.2018) гражданами
подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном
состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода
составляет 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода
прошлого года. Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309
граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393
человека ", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в
сумме более 1 млн грн учитывается в г. Киеве - 615 человек (почти
47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек,
Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69
человек.
Сумму доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн.
Грн., Задекларировано на уровне - 9,3 млрд грн. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов
увеличилась на 3,3 млрд грн, или на 55%.
Гражданами с доходами более 1 млн грн задекларировано к уплате
налога на доходы физических лиц - 222,4 млн грн, военного сбора -
25,9 млн грн.
Наибольшую сумму налоговых обязательств, определенных по данным
деклараций самостоятельно до уплаты в сумме, превышающей 10 млн
грн, задекларировано жителем г.Киев.
Налоговые обязательства в сумме более 8 млн грн задекларировано
двумя жителями Харьковской области.
Почти 54 тыс граждан по состоянию на 11.04.2018 задекларировали
право на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц,
подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками - 106,8 млн
грн.
В ГФС напомнили, что с 1 января 2018 года продолжается компания
декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году.
Последний день подачи декларации в этом году для граждан, которые
обязаны в соответствии с Налоговым кодексом Украины подать
налоговую декларацию и лиц, которые проводят независимую
профессиональную деятельность - 2 мая. А для граждан, имеющих право
на налоговую скидку - 31 декабря.
Как сообщал , в Украине насчитали более тысячи миллионеров, 40% из
которых в Киеве.
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