Годовой доход в сумме более 1 млн грн уже задекларировали 1309 человек, что на 393 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-службу ГФС, передает

"По оперативным данным (по состоянию на 11.04.2018) гражданами подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека ", - говорится в сообщении.



Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн учитывается в г. Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.



Сумму доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн. Грн., Задекларировано на уровне - 9,3 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд грн, или на 55%.



Гражданами с доходами более 1 млн грн задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц - 222,4 млн грн, военного сбора - 25,9 млн грн.



Наибольшую сумму налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно до уплаты в сумме, превышающей 10 млн грн, задекларировано жителем г.Киев.



Налоговые обязательства в сумме более 8 млн грн задекларировано двумя жителями Харьковской области.



Почти 54 тыс граждан по состоянию на 11.04.2018 задекларировали право на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками - 106,8 млн грн.

В ГФС напомнили, что с 1 января 2018 года продолжается компания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году.



Последний день подачи декларации в этом году для граждан, которые обязаны в соответствии с Налоговым кодексом Украины подать налоговую декларацию и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность - 2 мая. А для граждан, имеющих право на налоговую скидку - 31 декабря.



Как сообщал , в Украине насчитали более тысячи миллионеров, 40% из которых в Киеве.

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