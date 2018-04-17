Президент Украины Петр Порошенко объявляет о начале процедуры создания единой Украинской православной церкви. При этом Порошенко уточнил, что "это не церковный, а государственный вопрос"

Соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко со вселенским патриархом Варфоломеем I в Турции 9 апреля.

В тот день пресс-служба главы государства сообщала, что в ходе встречи украинский президент отметил важность внедрения единой поместной православной церкви в Украине.

"Как плод поездки неделю назад президента Петра Порошенко в Стамбул и встречи со вселенским патриархом есть основания ожидать в ближайшее время добрых вестей о важных шагах в деле утверждения и признания автокефалии православной церкви в Украине", – написал 17 апреля в Facebook пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиерей Евстратий (Зоря).

Украина как никогда близка к созданию автокефалии поместной церкви. Об этом сообщил президент Украины в ходе встречи с главами парламентских фракций, передает "112 Украина".

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной пометной церкви", - заявил Порошенко относительно обращения к Вселенскому Патриарху.

"Это подтвердит не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода.

Есть совершенно необходимые ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс.

Первое, это обращение церковных иерархий. Хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом все епископы УПЦ Киевского патриархата поставили свои подписи, засвидетельствовали их в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томасу новой украинской автокефальной православной церкви. Все до единого", - отметил президент.

Также Порошенко отметил, что сейчас все без исключения архиепископы украинской автокефальной православной церкви подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к президенту:

"У меня также состоялась встреча с Его Блаженством митрополитом Макарием, главой украинской автокефальной православной церкви.

И сегодня утром я был проинформирован о результатах Архиерейского собора украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью – все без исключения архиепископы украинской автокефальной православной церкви подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к президенту.

За 26 лет это первый документ, который об’объединил все иерархии этих церквей", - добавил президент.



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