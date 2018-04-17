У президента Российской Федерации Владимира Путина остается примерно месяц, чтобы прекратить провокационные действия в Сирии, но он вряд ли воспользуется этим шансом.

Об этом "" заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает .

"Он (Путин, - ред.) - маньяк, тяжелобольной человек. Он воспринимает случившееся (в Сирии, - ред.), как личное оскорбление, за которое ему хочется мстить - Западу, сирийцам, собственному народу. Предложение о санкциях (в ответ на удар по Сирии и новые санкции против , - ред.) – это предложение о том, как насолить собственному народу", - отметил он.

В то же время Боровой уточнил, что Путин пытается сейчас сохранить лицо. Ракеты, запущенные по Сирии, Россия контролировать никаким образом не могла: ни сбивать, ни даже точно понимать траекторию их движения. Для российских войск, систем ПВО было большой неожиданностью то, что эти удары проводились с Красного моря, с самолетов. Запущенные через некоторое время "противоракеты" - это просто пропагандистский шаг.

"Понятно, что все здравомыслящие люди хотели, чтобы американцы долбанули по российским военным базам, складам с оружием, асадовской армии. Но американцы и коалиция в целом такой задачи не ставили, они не хотели провоцировать Россию на какие-то радикальные действия. Более того, заранее сообщили о целях удара и, видимо, о его времени. Все успели спрятаться. Я думаю, что какие-то ценные компоненты химического оружия тоже успели перепрятать", - сказал знаток.

Он подчеркнул, что, даже с учетом того, что это был удар только по химическому оружию, по исследовательским центрам, это, тем не менее, символический удар.

"Путину позволили сохранить лицо, и это был довольно прозрачный намек на то, что если он будет следовать здравомыслию, прекратит поддерживать это животное, Асада (президента Сирии Башара Асада, - ред.), начнет сокращать вооружения в Сирии, то ему дадут возможность спокойно уйти. В противном случае следующий удар будет по военной инфраструктуре, как это сделали в Югославии, Ливии, Ираке…" - подытожил Боровой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира