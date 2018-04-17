В понедельник, 16 апреля, из Макаровского районного центра социальной поддержки детей, расположенного в Киевской области, исчезли две девочки и два мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Сотрудники ювенальной превенции установили, что детей похитили их родители. Они усадили девочек и мальчиков в автомобиль, затем скрылись в неизвестном направлении.

Выяснилось, что родители отдали детей в центр социальной поддержки четыре года назад, так как дом, в котором они жили, полностью сгорел в результате пожара. В то время семья пребывала в затруднительном материальном положении.

Женщина в возрасте 35 лет и ее 38-летний супруг не были лишены родительских прав. Они не один раз предпринимали попытки забрать детей из приюта без разрешения руководства, но у них нет постоянного места жительства.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения беглецов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Харьковской области девушка в возрасте 17 лет вместе со своими знакомыми инициировала собственное похищение, потребовав от матери выкуп в размере 100 тысяч гривен.

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