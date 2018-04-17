Мужчина пришел встретиться с участковым и нанес ему ножевое ранение
в спину, еще двое полицейских получили ранения во время его
задержания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нападавший задержан Фото: ЕРА ( архив) 53-летний локальный житель
обратился в отделение полиции по поводу встречи с участковым."Во
время пребывания на территории черкасского отдела полиции мужчина
неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в
спину. Во время его задержания преступник нанес ножевые ранения еще
двум правоохранителям", – сообщили в полиции.Нападавший
задержан, нож изъят. Пострадавшие полицейские доставлены в
больницу.Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного
кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа, члена общественного формирования по охране общественного
порядка и государственной границы или военнослужащего).
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