Вместо "понятного механизма визы" при пересечении украинской границы гражданами РФ предлагается механизм "какого-то предварительного оповещения", отметил российский адвокат Илья Новиков, который защищает украинских граждан. Новиков: В том, чтобы "сдавать пальчики", – ничего неудобного Фото: Илья Новиков / Facebook "В том, чтобы "сдавать пальчики", – ничего неудобного, это практикуется и при въезде в Шенген, следовательно это меня не смущает. ...Меня смущает то, что вместо понятного механизма визы, когда ты получаешь один раз визу на определенный период, на год, допустим, и в дальнейшем ездишь, не задумываясь об этом, предлагается механизм какого-то предварительного оповещения", – сказал он.По словам адвоката, в его работе очень часто возникает "необходимость приехать просто день в день"."Вот что-то случилось, и завтра или сегодня к вечеру мне уже нужно быть в Киеве. И я подозреваю, что как раз на моей работе это отразится", – отметил Новиков.Он рассказал, что "пытается договориться с государственными структурами некоторыми в Украине", чтобы ему дали нечто вроде письма, которое объяснило бы погранслужбе, что у него "могут такие ситуации возникать"."В принципе, я считаю, что если это первый шаг для полноценного введения виз, я могу это только поддержать", – заявил он.30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники).26 декабря Министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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