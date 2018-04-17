Одной из спортивных арен, на которых состоятся матчи Чемпионата мира по футболу в России является «Волгоград Арена». На ЧМ-2018 здесь запланировано проведение четырех игр группового этапа.

21 апреля на «Волгоград Арене» состоится первый тестовый матч.

В преддверии этого знаменательного события генподрядчиком было предоставлено публике данное спортивное здание для ознакомления.

Многих поразили открытостью и «прозрачностью» местные туалеты, которые были сданы без перегородок между унитазами.

Стоит отметить, что фото туалетов разместило издание V1.ru в понедельник, 16 апреля, но вскоре был вынуждено их удалить.

Напомним, перед зимними знаменитыми стали туалеты-близнецы — туалет с двумя унитазами в Олимпийском биатлонном центре в Сочи.

По-видимому, лавры кавказских строителей не дают покоя их волгоградским коллегам, и они решили превзойти южан своим оригинальным видением решения этого бытового вопроса. Представители стадиона подтвердили подлинность фото со стадиона «Волгоград Арена», но пообещали, что в ближайшее время в уборных все же поставят перегородки. Однако, опираясь на опыт Сочи, верится в это с трудом.

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