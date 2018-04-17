В городе Маккай на востоке штата Квинсленд в Австралии произошел курьезный случай - в постель к 12-летней девочке забрался питон, тем самым напугав ее до истерики, пишет Daily Mail .

По данным издания, девочка по имени Алейя Мэхер отправилась спать. Однако когда она откинула одеяло, то обнаружила под ним разлегшегося ромбического питона. Девочка громко закричала и выбежала из комнаты, но родители не стали ее успокаивать, так как это было не первое знакомство дочери со змеями.

"У нас было несколько подобных случаев, так что произошедшее не было для нас чем-то особенным. Просто забавно и неожиданно было найти змею в постели", - объяснила мать девочки Сэнди Мэхер.

По словам женщины, она поднялась в комнату дочери, взяла змею и выпустила ее на волю.

Также Сэнди рассказала, что учит своих четырех детей быть внимательными и всегда испытывать, нет ли змей вокруг, и не бояться ядовитых рептилий.

Как сообщал svodka.net, в Малайзии туристам удалось снять на видео схватку питона и кобры . Рептилий заметили в ботаническом саду штата Пенанг. Змеи провели в неподвижном состоянии около двух часов.

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