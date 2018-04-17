Причиной такого решения являются санкции, введенные западными странами в отношении России.

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», эксплуатирующая тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан», разрывает сотрудничество с НАТО в авиационной сфере, информирует svodka.net.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на французские СМИ.

По данным французской газеты «Challenges», перевозчик не планирует продлевать договор на поставку негабаритных грузов для Альянса после его истечения 31 декабря 2018 года. Вместо этого компания близко займется пассажирскими перевозками.

Причиной такого решения являются санкции, введенные западными странами в отношении России.

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Как сообщал «Апостроф. Экономика», в конце прошлого года украинский концерн «Антонов» заявил о резком росте авиаперевозок после выхода из совместного с РФ авиапроекта.

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