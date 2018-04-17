Договоренности о создании в Украине единой поместной православной церкви были достигнуты в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко со вселенским патриархом Варфоломеем I в Турции, сообщает "РБК-Украина". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В сентябре 2017 года Порошенко исключил запрет деятельности каких-либо православных конфессий в Украине Фото: president.gov.ua По словам собеседников издания, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко со вселенским патриархом Варфоломеем I в Турции 9 апреля. В тот день пресс-служба главы государства сообщала, что в ходе встречи украинский президент отметил важность внедрения единой поместной православной церкви в Украине."Как плод поездки неделю назад президента Петра Порошенко в Стамбул и встречи со вселенским патриархом есть основания ожидать в ближайшее время добрых вестей о важных шагах в деле утверждения и признания автокефалии православной церкви в Украине", – написал 17 апреля в Facebook пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиерей Евстратий (Зоря). https://www.facebook.com/yevstr/posts/1618074801574131 В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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