Договоренности о создании в Украине единой поместной православной
церкви были достигнуты в ходе встречи президента Украины Петра
Порошенко со вселенским патриархом Варфоломеем I в Турции, сообщает
"РБК-Украина". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сентябре 2017 года Порошенко исключил запрет деятельности
каких-либо православных конфессий в Украине Фото: president.gov.ua
По словам собеседников издания, соответствующее соглашение
достигнуто в ходе переговоров Порошенко со вселенским патриархом
Варфоломеем I в Турции 9 апреля. В тот день пресс-служба главы
государства сообщала, что в ходе встречи украинский президент
отметил важность внедрения единой поместной православной церкви в
Украине."Как плод поездки неделю назад президента Петра Порошенко в
Стамбул и встречи со вселенским патриархом есть основания ожидать в
ближайшее время добрых вестей о важных шагах в деле утверждения и
признания автокефалии православной церкви в Украине", –
написал 17 апреля в Facebook пресс-секретарь УПЦ Киевского
патриархата, архиерей Евстратий (Зоря).
https://www.facebook.com/yevstr/posts/1618074801574131
В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко
заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви,
на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так
называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет
деятельности других православных конфессий.В июне 2016 года
украинские парламентарии попросили вселенского патриарха
Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии православной
церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года,
которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции
Константинополя.
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