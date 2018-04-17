Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит удешевить стоимость захоронения ядерных отходов. За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент

Законопроект предусматривает усовершенствование системы классификации радиоактивных отходов для их захоронения, основанная прежде только на рассуждениях долгосрочной безопасности и способах окончательного захоронения. Отмечается, что радиоактивные отходы подразделяются на следующие классы: очень низкоактивные; низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные.

Также предполагается, что хранение и захоронение радиоактивных отходов разрешается только в умышленно предназначенных для этого хранилищах соответствующего типа, а именно: поверхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологическом хранилище. Тип хранилища для захоронения радиоактивных отходов определяется в соответствии с классом радиоактивных отходов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит в 10 раз снизить стоимость захоронения ядерных отходов.

Напомним, ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание.

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