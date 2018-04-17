Сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн примет участие в съемках документального сериала телеканала HBO. Об этом сообщает Deadline .

Маккейн является ветераном войны во Вьетнаме, он провел во вьетнамском плену пять лет, а в 1987 года стал сенатором от штата Аризона. В 2008 году политик претендовал на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Продюсер Питер Кунхардт не сомневается, что с такой биографией Маккейн достоин стать интересной экранной истории.

"За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство", - пояснил он.

Известно, что Маккейн согласился на съемки незадолго после того, как у него диагностировали рак мозга. В сериале можно будет увидеть интервью с друзьями, коллегами, семьей сенатора и видными политическими фигурами.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн одобрил решение президента Дональда Трампа о поставках летального оружия Украине.

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