|Вместо заблокированного Telegram Дмитрий Песков будет пользоваться почти забытой ICQ
|17.04.2018 14:48
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Об этом написал российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3″.
Песков сообщил, что установил себе ICQ и начал его тестировать 13 апреля, после заявления о немедленной блокировке мессенджера Telegram. Ранее пресс-секретарь президента сообщал журналистов о запланированных брифингах через Telegram.
Пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram рекомендовал советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
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