Об этом написал российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3″.

Песков сообщил, что установил себе ICQ и начал его тестировать 13 апреля, после заявления о немедленной блокировке мессенджера Telegram. Ранее пресс-секретарь президента сообщал журналистов о запланированных брифингах через Telegram.

Пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram рекомендовал советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

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