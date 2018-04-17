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Вместо заблокированного Telegram Дмитрий Песков будет пользоваться почти забытой ICQ
17.04.2018 14:48
Вместо заблокированного Telegram Дмитрий Песков будет пользоваться почти забытой ICQ На смену Telegram в России пришел мессенджер ICQ. Так называемая "аська" будет использоваться в чатах администрации президента и пресс-секретаря России Дмитрия Пескова.

Об этом написал российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3″.

Песков сообщил, что установил себе ICQ и начал его тестировать 13 апреля, после заявления о немедленной блокировке мессенджера Telegram. Ранее пресс-секретарь президента сообщал журналистов о запланированных брифингах через Telegram.

Пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram рекомендовал советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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